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Наталья Подольская сделала селфи с детьми в нежном костюме молочного цвета

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Наталья Подольская

Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/?hl=ru

На фотографии можно разглядеть старшего сына Натальи и ее племянницу.

Певица Наталья Подольская сделала селфи в своей квартире вместе с детьми в нежном костюме молочного цвета.

Певица отвечала на вопрос, который сама задала подписчикам в своем предыдущем посте – она уточнила, на каком сроке беременности, по их мнению, она принимала участие в съемках клипа. Правильный ответ – на пятом, как рассказала Наталья в подписи к посту. Именно этим она объяснила наряды с акцентом на поясе, скрывающие округлившийся животик.

На фотографии к этому посту миниатюрная певица появилась в очаровательном брючном костюме приятного молочного оттенка, который отметили ее поклонники в комментариях.

«Красавица наша любимая! Самая стильная», — делают комплименты певице подписчики.

На фотографии можно разглядеть и детей – старшего сына певицы Артема и одну из ее племянниц (у сестры Натальи родились девочки-двойняшки практически одновременно с сыном Артемом).

Сейчас Наталья Подольская и Владимир Пресняков ждут второго ребенка. Девушка часто делится в своем микроблоге фотографиями своей беременности.

Фото и видео: Instagram Натальи Подольской

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