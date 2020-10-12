Наталья Подольская сделала селфи с детьми в нежном костюме молочного цвета

На фотографии к этому посту миниатюрная певица появилась в очаровательном брючном костюме приятного молочного оттенка, который отметили ее поклонники в комментариях.

«Красавица наша любимая! Самая стильная», — делают комплименты певице подписчики.

На фотографии можно разглядеть и детей – старшего сына певицы Артема и одну из ее племянниц (у сестры Натальи родились девочки-двойняшки практически одновременно с сыном Артемом).

Сейчас Наталья Подольская и Владимир Пресняков ждут второго ребенка. Девушка часто делится в своем микроблоге фотографиями своей беременности.