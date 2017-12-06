Певица сообщила своим подписчикам в Instagram «грандиозную новость».

Недавно фолловеры Натальи Подольской разглядели у нее на одном из снимков округлившийся живот и предположили, что она находится в интересном положении. Певица решила прокомментировать слухи о своей беременности и отметила, что на самом деле она очень стройная, так что никакого округлившегося живота у нее нет. Правда, Вдалимир Пресняков, также снявшийся в ролике, пообещал, что второй ребенок у них родится скоро.