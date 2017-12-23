Наталья Подольская выступила в Кремле и получила массу комплиментов.

«Сегодня в Кремле спела Ни Много Ни Мало в концерте для работников МЧС», — написала она под фото.

«Ах какая попа)))) Наташенька вы чудо)))», «Какая вы женственная», «Королева....и больше сказать нечего....респект...», «И прическа, платье, фигурка на все 100%», «Для МЧС слишком сексуально», «На Джей Ло похожа тут оч) повернулась как она))) наша русская Дженифер Лопес)», «Повезло с женой Владимиру))», — посуждают подписчики.

В свое время, став мамой, Наталья очень быстро сбросила лишние 11 килограммов и вернулась в форму — и теперь поддерживает тело в идеальном состоянии.

Фото: instagram