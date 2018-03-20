Наталья Подольская продемонстрировала идиллию со свекровью: «Мама»
35-летняя Наталья Подольская нежно относится к свекрови.
Сегодня в блогах Владимира Преснякова и Натальи Подольской появились практически идентичные фотографии: пара нежно целует 71-летнюю Елену Преснякову. «Мама», — гласят подписи под снимками.
Подписчики звезд отметили, что Елена выглядит замечательно. Оставаться в форме ей помогают правильное питание и спорт. СМИ не исключают и профессионально выполненные пластические операции.
Фото: instagram
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