Наталья Подольская поздравила сына Ваню с двумя месяцами и поделилась нежным фото
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/?hl=ru
Наталья Подольская в своем Instаgram поделилась нежным фото со своим двухмесячным сыном Ваней Пресняковым — у малыша сегодня день рождения. В публикации певица рассказала о том, что чувствует себя счастливой, и никакого ощущения несвободы из-за материнства у нее нет.
«Сегодня счастью по имени Ваня 2 месяца! Время очень быстро летит. И я хочу сказать всем мамам, которые офигели от чувства несвободы после первого ребенка, со вторым все иначе! Ты готова, ты все это знаешь, ты это проходила, ты понимаешь и настроена на то, что вся ты — для него», — рассказывает Наталья. — С новым этапом, мой бесценный необыкновенный малыш, мы с тобой всегда рядом».
На заднем плане фото — «взрослые мужчины» Владимир Пресняков и старший сын Артем, которые, как отметила Наталья, «занимаются взрослыми делами».
К поздравлениям мамы присоединились подписчики Натальи, которые восхищаются молодой мамой, которая не забывала ни о детях, ни о работе:
«Лучшие ощущения в жизни! Счастья вам!», «Поздравляю! Как я вас понимаю», «Настоящая мама», «Поздравляем со вторым месяцем! Ванюше и всей вашей замечательной семье огромного счастья!», «Главное, чтобы рядом был заботливый и понимающий муж», «Поздравляю с маленьким днем рождения! Пусть растет здоровеньким и счастливым», «Как это мило!».
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
Подписывайтесь на страницы passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!