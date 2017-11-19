Наталья Подольская порадовала поклонников милым фото с сыном
Наталья Подольская впервые стала мамой в июне 2015 года. С тех пор певица наслаждается радостью материнства и параллельно продолжает активную музыкальную деятельность. Так, несколько часов назад артистка опубликовала в Instagram трогательную фотографию с сыном Артемием. «Мой самый лучший ребёнок на свете❤️❤️❤️❤️❤️❤️ мой герой — Тёма на съёмочной площадке💪🏻», — подписала снимок Наталья.
«Счастья вашей семье 😍!», «Счастливые!», «Самые красивые», — восторженно написали поклонники под фотографией.
Напомним, некоторое время назад Наталья Подольская с супругом Владимиром Пресняковым и сыном Артемием отдохнула на Мальдивах. В своем Instagram певица рассказала, что Артемий очень хорошо перенес длительный перелет на острова.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram