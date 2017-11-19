Забавный кадр появился в Instagram певицы.

Наталья Подольская впервые стала мамой в июне 2015 года. С тех пор певица наслаждается радостью материнства и параллельно продолжает активную музыкальную деятельность. Так, несколько часов назад артистка опубликовала в Instagram трогательную фотографию с сыном Артемием. «Мой самый лучший ребёнок на свете❤️❤️❤️❤️❤️❤️ мой герой — Тёма на съёмочной площадке💪🏻», — подписала снимок Наталья.