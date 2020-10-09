Сегодня Наталья Подольская порадовала поклонников дерзким образом в роскошном розовом платье. В подписи к фото Подольская рассказала о ситуации, которая произошла с ней сегодня – ей пришлось столкнуться с хамством со стороны ремонтников.

«Вот я думаю , как часто эмоции захлёстывают разум совершенно напрасно . Беда в том , что такая хамская неадекватность выбивает меня напрочь из колеи . Как хорошо , что со мной случился этот разговор , а не с мамой , которой 71 год. Она бы наверное пила таблетки от давления ((( . Я к чему , друзья! Я призываю к адекватности в любых ситуациях » — пишет Наталья.

Подписчики поддержали ее и заявили, что в последнее время тоже часто сталкиваются с неадекватностью.

«В последнее время этой неадекватности стало очень много, то ли Марс с Меркурием, то ли осеннее обострение, но однозначно таких странных ситуаций на ровном месте развелось».