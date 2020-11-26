Наталья Подольская показала, как Владимир Пресняков и Артем готовят французский омлет: «Очень вкусно»

Наталья Подольская показала, как ее старший сын Артем вместе с папой Владимиром Пресняковым вместо нее решили заняться домашними делами и приготовили французский омлет. Очаровательное семейное видео появилось в сториз певицы.

Маму в процесс не впускали до самой кульминации — когда блюдо было уже готово, Наталье дали попробовать. Многодетная мама оценила — очень вкусно получилось, и пообещала своим подписчикам рассказать рецепт этого блюда.

С появлением на свет своего второго малыша Наталья Подольская предпочитает проводить дни и вечера в кругу семьи и делится со своими подписчиками в блоге особенностями материнства и мамиными радостями.

В свет певица тоже иногда выходит, хотя признается, что у нее есть сложности — например, оставленный дома молокоотсос. Когда она рассказала о своей проблеме в блоге, многие посоветовали ей купить его в ближайшей аптеке и не прерывать вечеринку.

Нашлись, однако и те, которые осудили любые вечеринки во время грудного вскармливания в принципе и в период пандемии коронавируса в частности и посоветовали молодой маме сидеть дома и заниматься ребенком.