Наталья Подольская поделилась теплым фото с семьей и родителями мужа

Наталья Подольская поделилась уютной фотографией с выходных, которые провела вместе со всей семьей — двумя сыновьями, Артёмом и Иваном, мужем Владимиром Пресняковым и его родителями, Владимиром Пресняковым-старшим и Еленой Пресняковой.

«Обожаю», — подписала она фотографию.

Подписчики Натальи были рады видеть всех членов знаменитой семьи:

«Замечательная семья, только почему Наталья всегда босиком?», «Мне так нравится Елена Преснякова! Замечательная мама у Володи!», «Вот где любовь и тепло среди поколений», «Очень приятно на вас смотреть! Берегите друг друга», «Замечательная семья! Три поколения!», «Счастливая семья, пример для многих, дай Бог вам здоровья и радости на многие годы», «С праздником, Наташенька!», «Красивая семья! Приятно вас видеть!», «Старшие Пресняковы — красавцы», «Какая же ты счастливая, Наталья, какие вы все классные, всех мам вашего большого семейства с Днем матери, счастья вам и любви», «Большая семья — это сила, здоровья, любви и стабильности в жизни, всегда помогут и поддержат в радости и в беде, будьте счастливы».