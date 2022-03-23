Наталья Подольская поделилась переживаниями по поводу фигуры: «Понимаю, что худая, но живот...»

Дважды мама Наталья Подольская рассказала в своем Telegram-канале, что уже несколько лет пытается вернуть себя в форму. Как оказалось, певицу беспокоит ее живот.

Во время второй беременности артистка сильно поправилась, но сразу же после родов взяла себя в руки и вернулась к тренировкам. Благодаря спорту и правильному питанию ей удалось похудеть на 12 килограммов. Однако не все вернулось к первоначальному состоянию. Звезда пожаловалась, что ей не нравится зона живота. «Девчачьи переживания сейчас будут. Вот, я прекрасно понимаю, что худая, но живот! Я веду с ним всю жизнь борьбу, все чаще неравную, втягиваю его до позвоночника (как на фото после завтрака). Живот — это точно не спорт, это только питание. А я телец-обжора . Вот так и страдаю. Особенно на отдыхе», — написала Наталья.