Знаменитости стали гостями на свадьбе Юрия Крымского и Натальи Горнаевой

В минувшие выходные в средневековом замке Напуль на Лазурном берегу во Франции состоялась свадьба известного бизнесмена Юрия Крымского и его невесты Натальи Горнаевой. Поздравить молодоженов приехало большое количество российских знаменитостей, среди которых замечены Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Андрей Малахов, Изета Гаджиева, Эмма Салимова и Виктория Гилварг. Гости мероприятия делились фотографиями с торжества в своих микроблогах.

Невеста выбрала несколько платьев для торжественного мероприятия. В одном из них с юбкой интересного кроя, подчеркивающей стройные ноги, невеста появилась в начале свадьбы. На банкете девушка была в длинном классическом платье.

Наталья Горнаева

Публикация от Olga Tomushkina (@tomushkina_olga) Июн 30 2017 в 2:19 PDT

Наталья Подольская выбрала для первого дня свадьбы блестящее золотистое платье, которое подчеркнуло идеальную фигуру певицы. Для второго дня Подольская предпочла свободное белое шелковое платье и кардиган от отечественных дизайнеров.

Свадьба. День второй. ❤️ @presnyakovvladimir 🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂 👗 @_annasarkisova_ Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Июл 1 2017 в 11:02 PDT

К слову, Владимир Пресняков стал не только гостем свадьбы, но и исполнил несколько композиций для молодоженов и их гостей.

Публикация от Aram Davidyan (@aram_davidyan) Июн 30 2017 в 2:33 PDT

Сюрпризом для присутствующих стало выступление британской группы Hurts, которое никого не оставило равнодушным. Завершающим аккордом первого дня стали шестиярусный свадебный торт и салют в честь новобрачных.