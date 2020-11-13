Наталия Орейро показала идеальную растяжку в ярком синем комбинезоне

Наталья Орейро поделилась эффектной фотографией, на которой продемонстрировала, что она в отличной форме, несмотря на возраст.

Певица и актриса примерила ярко-синий стильный комбинезон, который сразу отметили подписчики, вместе с нюдовыми туфлями на шпильке.

Кроме того, звезда продемонстрировала свою отличную растяжку и задрала ногу высоко наверх.

«Куда ноги приведут меня», — прокомментировала публикацию Наталия.