passion.ru

Наталия Орейро показала идеальную растяжку в ярком синем комбинезоне

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Наталия Орейро с сыном

Фото: www.instagram.com/nataliaoreirosoy/

Певица поделилась ярким снимком в своем Instagram.

Наталья Орейро поделилась эффектной фотографией, на которой продемонстрировала, что она в отличной форме, несмотря на возраст.

Певица и актриса примерила ярко-синий стильный комбинезон, который сразу отметили подписчики, вместе с нюдовыми туфлями на шпильке.

Кроме того, звезда продемонстрировала свою отличную растяжку и задрала ногу высоко наверх.

«Куда ноги приведут меня», — прокомментировала публикацию Наталия.

Подписчики отметили отличную форму Орейро и засыпали ее комплиментами:

«Шикарная», «Какая красивая!», «Вы потрясающе выглядите и в отличной форме», «Аааа, в синем великолепна! Леди в синем», «Ни в одной книге рецептов не найти такой сладкой конфетки, как ты», «Ты делаешь меня счастливым и всегда заставляешь улыбаться», «Моя чудо-женщина! Обожаю тебя», «Какая же красивая женщина!», «Никогда не останавливайся!», «Вот это ноги, такие длинные», «Просто великолепная, какая красавица», «Синий цвет тебе очень идет», «Какая же ты невероятная!».

Наталия с удовольствием отвечает на комментарии своих поклонников, особенно на те, которые написали на русском языке.

Фото и видео: Instagram Наталии Орейро

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Фото и видео: Instagram Натальи Орейро

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!