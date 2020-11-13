Наталия Орейро показала идеальную растяжку в ярком синем комбинезоне
Фото: www.instagram.com/nataliaoreirosoy/
Наталья Орейро поделилась эффектной фотографией, на которой продемонстрировала, что она в отличной форме, несмотря на возраст.
Певица и актриса примерила ярко-синий стильный комбинезон, который сразу отметили подписчики, вместе с нюдовыми туфлями на шпильке.
Кроме того, звезда продемонстрировала свою отличную растяжку и задрала ногу высоко наверх.
«Куда ноги приведут меня», — прокомментировала публикацию Наталия.
Подписчики отметили отличную форму Орейро и засыпали ее комплиментами:
«Шикарная», «Какая красивая!», «Вы потрясающе выглядите и в отличной форме», «Аааа, в синем великолепна! Леди в синем», «Ни в одной книге рецептов не найти такой сладкой конфетки, как ты», «Ты делаешь меня счастливым и всегда заставляешь улыбаться», «Моя чудо-женщина! Обожаю тебя», «Какая же красивая женщина!», «Никогда не останавливайся!», «Вот это ноги, такие длинные», «Просто великолепная, какая красавица», «Синий цвет тебе очень идет», «Какая же ты невероятная!».
Наталия с удовольствием отвечает на комментарии своих поклонников, особенно на те, которые написали на русском языке.
Фото и видео: Instagram Наталии Орейро
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Фото и видео: Instagram Натальи Орейро
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