Наталья Ионова показала редкое фото Паулины Андреевой

По традиции, многие коллеги Паулины Андреевой посредством соцсетей поздравили ее с круглой датой. Наталья Ионова, также известная как певица Глюк’Оzа, опубликовала в Instagram фото, вызвавшее немалый ажиотаж среди ее подписчиков. Кадр был сделан на пляже во время совместного отдыха знаменитостей. «С днём Рождения, огненно-сексуальная и очень талантливая @paulina_andreeva! ;) Сочетание твоих главных качеств - уникально! Береги себя! 🤗☄❤», — подписала публикацию певица.