Наталья Ионова показала редкое фото Паулины Андреевой

По традиции, многие коллеги Паулины Андреевой посредством соцсетей поздравили ее с круглой датой. Наталья Ионова, также известная как певица Глюк’Оzа, опубликовала в Instagram фото, вызвавшее немалый ажиотаж среди ее подписчиков. Кадр был сделан на пляже во время совместного отдыха знаменитостей. «С днём Рождения, огненно-сексуальная и очень талантливая @paulina_andreeva! ;) Сочетание твоих главных качеств - уникально! Береги себя! 🤗☄❤», — подписала публикацию певица.
Многочисленные фолловеры Натальи Ионовой присоединились к поздравлениям и осыпали обеих девушек комплиментами.
Напомним, Паулина Андреева прославилась благодаря ролям в сериалах «Оттепель» и «Метод». Кроме того, всегда скромной и неприступной актрисе удалось растопить сердце режиссера Федора Бондарчука, решившего ради нее развестись с супругой спустя более 25 лет брака.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Ekaterina Tsvetkova, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, архивы пресс-служб