Певица Глюк’oZa рассказала о границах дозволенного в карьере

Сегодня, в день выхода на киноэкраны страны фильма «Бабушка легкого поведения», начинающая актриса Наталья Ионова, она же популярная певица Глюк’oZa, дала интервью порталу Letidor. Звезда рассказала, почему не смогла посвятить себя семье и что думает ее супруг по поводу ее актерской карьеры.

Глюк’oZa призналась, что, планируя важные шаги в карьере, она всегда советуется с мужем. Предложение о съемках в этом фильме — не первое в судьбе Наташи. Предыдущее супруг отклонил, так как приревновал красавицу-жену к Алексею Чадову, с которым та должна была целоваться. Этот случай был, пожалуй, единственным категорическим запретом, с которым она столкнулась. Александр Чистяков с пониманием относится к тому, что Наталья совмещает материнство с карьерой певицы и актрисы.

«Предложений и ультиматумов, к счастью, я не слышала. И благодаря тому, что у меня понимающий муж, мы можем держать баланс между карьерами обоих и нашей ролью в семье. А для нас семья, наполненный близкими людьми дом — это очень важно», — сообщила она.

Когда Наталья впервые стала мамой, она пыталась сосредоточиться на семье, доме и воспитании ребенка. «Очень скоро я стала более раздражительной и депрессивной», — пожаловалась она. Артистке не хватало занятия, которое смогло бы помочь ей выплескивать лишнюю энергию, она чувствовала себя неполноценной.

С воспитанием детей Наташе помогают родители, свекровь, сестра мужа. «Благодаря этому мы имеем возможность с Сашей проводить время наедине, планировать романтические поездки. И в то же время я могу реализовываться в карьере, что для меня крайне важно», — призналась звезда.

Фото: instagram.com