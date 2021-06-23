Наталия Гулькина ответила на скандальные обвинения продюсера «Миража»: «Я не пою его песни»

С тем, что именно солистки развалили проект, она тоже не согласна — и это вина, по мнению Наталии, лежит на продюсере, который ни с кем не может договориться.

«Его обвинения, что девочки завалили проект "Мираж" — ерунда, это сделал он, не смог найти общий язык со вторым человеком, который написал много наших песен. Они до сих пор делят этот корабль, один корму себе отгребает, другой — мачту. Авторы между собой не могут договориться».

Певица добавила, что группа и сейчас могла бы собирать залы, если бы продюсер пригласил старых солистов.

«Самым умным во всей этой истории было бы собрать всех за единым столом переговоров и сказать: "Ребята, давайте еще поработаем, сколько еще лет мы будем в форме, отбросим все обиды и амбиции". Почему нельзя сделать большой тур, пригласив бывших солистов? Будут прекрасные сборы, вон "Руки Вверх!" какие залы собирают. Он же не пытается ничего предпринять, только обвиняет, поэтому и коллектива нет. Сам наплодил этих всех солисток, а как зарабатывать, не знает. Кто ему мешает?».