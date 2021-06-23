Наталия Гулькина ответила на скандальные обвинения продюсера «Миража»: «Я не пою его песни»
Как пишет «Собеседник», Наталья заявила, что не использует песни группы — разве что может исполнить пару строчек по просьбам знакомых.
«Эта тема начинает уже выводить из себя. Он все время все заслуги только себе приписывает, а то, что люди уже столько лет без его песен нормально живут и работают — это не учитывается», — с негодованием заявила певица.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @gulkina_natalia
«Он говорит, что его песни воруют, я не пою его песни, бывает, что на каких-то мероприятиях меня уговаривают люди спеть пару строчек из наших хитов, на этом — все. Если это считается воровством, тогда я — главный вор».
С тем, что именно солистки развалили проект, она тоже не согласна — и это вина, по мнению Наталии, лежит на продюсере, который ни с кем не может договориться.
«Его обвинения, что девочки завалили проект "Мираж" — ерунда, это сделал он, не смог найти общий язык со вторым человеком, который написал много наших песен. Они до сих пор делят этот корабль, один корму себе отгребает, другой — мачту. Авторы между собой не могут договориться».
Певица добавила, что группа и сейчас могла бы собирать залы, если бы продюсер пригласил старых солистов.
«Самым умным во всей этой истории было бы собрать всех за единым столом переговоров и сказать: "Ребята, давайте еще поработаем, сколько еще лет мы будем в форме, отбросим все обиды и амбиции". Почему нельзя сделать большой тур, пригласив бывших солистов? Будут прекрасные сборы, вон "Руки Вверх!" какие залы собирают. Он же не пытается ничего предпринять, только обвиняет, поэтому и коллектива нет. Сам наплодил этих всех солисток, а как зарабатывать, не знает. Кто ему мешает?».
«Цены он назначал за исполнение его песен бешеные, около двух миллионов за полгода концертов, а где взять эти концерты? Сам весь этот скандал устроил, в 90-е занимался еще и мошенничеством, отправляя разные коллективы под одним именем "Мираж" на гастроли. Литягин жадный, вкладывать деньги в группу он не собирается, ему проще судиться. Мне обидно за зрителей, поклонников. Ты же писал все эти хиты для людей, а говоришь о бизнесе!», — добавляет Наталия.
Фото: Instagram Наталии Гулькиной
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