passion.ru
Знаменитости
Сегодня в 08:46
1 мин.

Наталья Фриске рассекретила имя новорожденной дочери: «Случайно увидела и влюбилась»

Сестра Жанны Фриске стала мамой в начале апреля. Долго время звезда не хотела называть имя малышки, хотя не скрывала, что давно его придумала. Наконец, Наталья раскрыла тайну.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 6

Наталья Фриске

Фото: Alexander Keltik/Global Look Press

8 апреля Наталья Фриске родила первенца. На свет появилась девочка, имя которой строго держалось в секрете. Новоиспеченная мама хотела озвучит его только после того, как получит свидетельство о рождении.

Наконец, заветный момент настал. Все документы готовы и Фриске рассказала, как назвала кроху в личном блоге. «Наконец-то хочу познакомить вас с моей маленькой принцессой. Я очень долго выбирала имя, хотела, чтобы оно малышке подходило… Чтобы было необычное, созвучно с нашей фамилией. Случайно увидела это имя и просто влюбилась! Не представляла, что мою дочь будут звать как-то иначе. Знакомьтесь, моя маленькая вселенная, Фриске Луна Александровна. P.S. Ударение на “у”», — поделилась Наталья.

Свидетельство о рождении

Свидетельство о рождении

Фото: Соцсети

Напомним, что совсем недавно Фриске выписали из роддома. Некоторое время она планирует жить с родителям, где уже обустроила детскую комнату. Лицо девочки звезда предпочитает пока не показывать.

Фото: Global Look Press, соцсети

Новости партнеров
О чем говорят