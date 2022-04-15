Наталья Фриске рассекретила имя новорожденной дочери: «Случайно увидела и влюбилась»

8 апреля Наталья Фриске родила первенца. На свет появилась девочка, имя которой строго держалось в секрете. Новоиспеченная мама хотела озвучит его только после того, как получит свидетельство о рождении.

Наконец, заветный момент настал. Все документы готовы и Фриске рассказала, как назвала кроху в личном блоге. «Наконец-то хочу познакомить вас с моей маленькой принцессой. Я очень долго выбирала имя, хотела, чтобы оно малышке подходило… Чтобы было необычное, созвучно с нашей фамилией. Случайно увидела это имя и просто влюбилась! Не представляла, что мою дочь будут звать как-то иначе. Знакомьтесь, моя маленькая вселенная, Фриске Луна Александровна. P.S. Ударение на “у”», — поделилась Наталья.