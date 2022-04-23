Наталья Фриске прокомментировала слухи о том, что из роддома ее встретил не отец ребенка

«Меня такие сплетни никак не трогают. Я не собираюсь отвечать на такие слухи. Зачем мне отвечать?» — отметила Наталья Фриске изданию Teleprogramma.

Как уточнила Наталья Фриске, она старается не замечать подобные новости в СМИ.

«Они меня абсолютно не обижают», — заявила она.

Сейчас молодая мама посвятила себя заботе о новорожденной. Сегодня она опубликовала трогательный снимок, на котором запечатлена с малышкой на руках. Сестра Жанны Фриске также поделилась первыми впечатлениями после родов и похвасталась преображениями.

«Нам 12 дней. Полет нормальный! Спим хорошо, едим хорошо, даем маме выспаться. Маме только нужно к остеопату попасть, а то после родов спинка моя никак не придет в форму. Зато я уже минус 13 килограммов. Это радует. Когда добавлю спорт, надеюсь, быстро уйдут жирочки уходить», — написала Наталья в личном блоге.

Фото и видео: соцсети, Global Look Press, East News