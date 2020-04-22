Наталья Бочкарева в музыкальном видео примерила модные образы разных лет: «90-е — самый классный!»
Фото: Instagram
Наталья Бочкарева во время самоизоляции не дает скучать своим подписчикам: она принимает участие в челленджах, записывает забавные видео и делится архивными снимками.
В очередной раз звезда сериала «Счастливы вместе» порадовала фолловеров мини-фильмом, в котором примерила модные образы разных лет. Поклонники идею Натальи Бочкаревой приняли на ура.
«Друзья, решила сегодня вас немного развлечь и ненадолго перенеслась в музыкальное прошлое. Не судите строго, если какие-то из образов не смогла передать идеально, но я очень старалась, честно-честно. А еще простите, что в моей подборке нет 2000-х. Уверена, песни этого поколения заслуживают отдельный пост», — написала артистка в Instagram.
«90-е — самый классный образ», «Осталось только 2020-е показать с голыми лодыжками», «40-е и 50-е... Очень красиво», «Хорошенькая», «Классная», «Шикарное исполнение! У меня случились мурашки от дамы 40-ых!», — поделились мнением поклонники Натальи Бочкаревой.
А какой образ вам понравился больше?
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!