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Наталья Бардо, Юлианна Караулова и другие знаменитости оценили новую коллекцию Ruban

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Бардо

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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В рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошел показ коллекции Ruban сезона осень-зима — 19/20.

Одними из первых новые творения сестер Алисы и Юлии Рубан увидели Наталья Бардо, Юлианна Караулова Мария Мельникова, Наталья Османн, Сабина Ахмедова, Екатерина Одинцова, Ясмина Муратович, Алена Долецкая, Маша Федорова, Эвелина Хромченко, Игорь Чапурин, Полина Аскери и другие знаменитости и поклонники моды.

Основными цветами коллекции стали белый, черный и бежевый, а основной фишкой — геометрические линии, принты в виде выкроек и наряды-конструкторы, которые выглядят так, как будто они не до конца сшиты и доделаны. Модели продемонстрировали объемные шубы и пальто, костюмы в стиле спорт-шик и воздушные женственные платья.

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Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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Текст: Саша Черная, пресс-служба

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

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