Наталья Бардо, Юлианна Караулова и другие знаменитости оценили новую коллекцию Ruban

Одними из первых новые творения сестер Алисы и Юлии Рубан увидели Наталья Бардо, Юлианна Караулова Мария Мельникова, Наталья Османн, Сабина Ахмедова, Екатерина Одинцова, Ясмина Муратович, Алена Долецкая, Маша Федорова, Эвелина Хромченко, Игорь Чапурин, Полина Аскери и другие знаменитости и поклонники моды.

Основными цветами коллекции стали белый, черный и бежевый, а основной фишкой — геометрические линии, принты в виде выкроек и наряды-конструкторы, которые выглядят так, как будто они не до конца сшиты и доделаны. Модели продемонстрировали объемные шубы и пальто, костюмы в стиле спорт-шик и воздушные женственные платья.