Наталья Бардо в стильных очках, Янина Студилина в мини и другие звезды на презентации модной коллекции

Встреча с близкими друзьями прошла в формате бранча, модели дефилировали в образах Fabiana Filippi, гости живо делились впечатлениями о коллекции за чашкой кофе и дегустировали меню нового пространства. Первыми познакомиться с новой коллекцией пришли Наталья Бардо, Виктория Толстоганова, Дарья Михалкова, Янина Студилина, Ингрид Олеринская, Снежана Самохина, Ольга Ушакова, Валерия Гай Германика и многие другие.

Новая осенне-зимняя коллекция Fabiana Filippi переносит нас на съемочную площадку в городской пейзаж с отголосками восьмидесятых годов. Перед нами город в вечерних сумерках, прерывистые огни светофоров над проспектами и бульварами, сланцевый блеск мерцающего асфальта.