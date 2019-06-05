Наталья Бардо в стильных очках, Янина Студилина в мини и другие звезды на презентации модной коллекции

Встреча с близкими друзьями прошла в формате бранча, модели дефилировали в образах Fabiana Filippi, гости живо делились впечатлениями о коллекции за чашкой кофе и дегустировали меню нового пространства. Первыми познакомиться с новой коллекцией пришли Наталья Бардо, Виктория Толстоганова, Дарья Михалкова, Янина Студилина, Ингрид Олеринская, Снежана Самохина, Ольга Ушакова, Валерия Гай Германика и многие другие.
Новая осенне-зимняя коллекция Fabiana Filippi переносит нас на съемочную площадку в городской пейзаж с отголосками восьмидесятых годов. Перед нами город в вечерних сумерках, прерывистые огни светофоров над проспектами и бульварами, сланцевый блеск мерцающего асфальта.
Фото: Пресс-служба
Образы в коллекции переходят от утонченного эффекта многослойности, ломающихся объемов, к благородным материалам в сочетании с ламинированными деталями и техно-тканями. Цветовая палитра варьируется от натуральных оттенков серого, каменного, карамельного; вспышки флуоресцентного желтого как разряд тока, яркие пятна фуксии ускоряют ритм, аметист, синий, нежный и успокаивающий цвет слоновой кости, нефрит, пурпур.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!