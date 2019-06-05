logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Наталья Бардо в стильных очках, Янина Студилина в мини и другие звезды на презентации модной коллекции

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 19

Наталья Бардо

Фото: Пресс-служба
В новом Belka Gastrobar на Петровке состоялась презентация коллекции Fall Winter 2019/20 итальянского модного Дома Fabiana Filippi.

Встреча с близкими друзьями прошла в формате бранча, модели дефилировали в образах Fabiana Filippi, гости живо делились впечатлениями о коллекции за чашкой кофе и дегустировали меню нового пространства. Первыми познакомиться с новой коллекцией пришли Наталья Бардо, Виктория Толстоганова, Дарья Михалкова, Янина Студилина, Ингрид Олеринская, Снежана Самохина, Ольга Ушакова, Валерия Гай Германика и многие другие.

Новая осенне-зимняя коллекция Fabiana Filippi переносит нас на съемочную площадку в городской пейзаж с отголосками восьмидесятых годов. Перед нами город в вечерних сумерках, прерывистые огни светофоров над проспектами и бульварами, сланцевый блеск мерцающего асфальта.

Фото: Пресс-служба

Образы в коллекции переходят от утонченного эффекта многослойности, ломающихся объемов, к благородным материалам в сочетании с ламинированными деталями и техно-тканями. Цветовая палитра варьируется от натуральных оттенков серого, каменного, карамельного; вспышки флуоресцентного желтого как разряд тока, яркие пятна фуксии ускоряют ритм, аметист, синий, нежный и успокаивающий цвет слоновой кости, нефрит, пурпур.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Гороскоп
Загрузка...