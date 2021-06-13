Наталья Бардо ответила Ксении Собчак на грубую шутку в адрес мужа режиссера
Наташа Ионова громко отметила свое 35-летие и годовщину свадьбы вечеринкой, на которой присутствовало множество знаменитых гостей. Помимо поздравлений со сцены, выступлений артистов и танцев, были еще и конкурсы, в которых по неволе участвовали гости.
Одной из частей вечера стала так называемая «прожарка» – обсуждение виновников торжества и их гостей в юмористическом ключе. Ведущими конкурса стали Михаил Шац и Ксения Собчак. Многие решили, что шутки коснуться только Глюкозы и ее супруга, но в какой-то момент Ксения перешла на других личностей.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @bardonata/Instagram
В один из моментов телеведущая резко высказалась в адрес режиссера фильма «Бабушка легкого поведения» Марюса Вайсберга.
Его супругу, российскую актрису Наталью Бардо, смутило то, что шутили ведущие над человеком, который на вечере не присутствовал. Режиссер находится в США на съемках ремейка «Иронии Судьбы», который тоже наделал немало шума.
Наталья молча покинула вечеринку, но на следующий день решила прокомментировать ситуацию в своем личном блоге.
Актриса отметила, что ее сильно задели слова Ксении. Она гордится успехами своего супруга и считает его прекрасным режиссером.
Фото: @bardonata/Instagram
«Я ушла со дня рождения достаточно быстро, потому что началась «прожарка», но заодно прожарили и моего мужа, которого я очень люблю, которым я очень горжусь. И мне стало очень больно, потому что Ксюша Собчак и Миша Шац не могли упустить возможности пошутить над Марюней», – сказала Бардо.
Напомним, Марюс Вайсберг является режиссером комедийных мелодрам, которые достаточно известны в России, но постоянно подвергаются критике за «неинтеллектуальное содержание». В числе работ режиссера такие картины как: «Гитлер капут!», «Любовь в большом городе», «8 новых свиданий», «Бабушка легкого поведения» и другие.
Фото и видео: @bardonata/Instagram, @xenia_sobchak/Instagram
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