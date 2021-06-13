Наталья Бардо ответила Ксении Собчак на грубую шутку в адрес мужа режиссера

Наташа Ионова громко отметила свое 35-летие и годовщину свадьбы вечеринкой, на которой присутствовало множество знаменитых гостей. Помимо поздравлений со сцены, выступлений артистов и танцев, были еще и конкурсы, в которых по неволе участвовали гости.

Одной из частей вечера стала так называемая «прожарка» – обсуждение виновников торжества и их гостей в юмористическом ключе. Ведущими конкурса стали Михаил Шац и Ксения Собчак. Многие решили, что шутки коснуться только Глюкозы и ее супруга, но в какой-то момент Ксения перешла на других личностей.