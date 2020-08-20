Наталья Бардо для новой роли стала брюнеткой с короткой стрижкой: «Вам идет стиль француженки»

«Класс!», «Ты серьезно?», «Красивый парик, вам идет», «А где Наташа?», «Спорим, это парик?», «Красивая», «Какая француженка», «Ой, как мне нравится!», «Улет просто», «Великолепно», «Уау!», «С длинными лучше», «Больше не повторяйте», «Совсем другая, стрижка отличная и вам очень идет», «Вам очень идет такая прическа», «Отличный паричок», «Нет только не это», — разделились мнения подписчиков Натальи.

А вы на чьей стороне? Вам понравился новый образ актрисы?