Наталья Бардо для новой роли стала брюнеткой с короткой стрижкой: «Вам идет стиль француженки»
Фото: www.instagram.com/bardonata/
Марюс Вайсберг приступил съемкам комедии «Прабабушка легкого поведения» с Александром Реввой и Натальей Ионовой (Глюк`oZa). Одну из ролей в фильме исполнит любимая женщина режиссера Наталья Бардо.
Для роли красавица-блондинка перевоплотилась в шатенку, чем немало удивила поклонников. В Instagram она показала фото в новом образе. «Вы спрашивали меня, готова ли я подстричься для роли. Еще вопросы будут?», — подписала она снимки. Однако фанаты быстро поняли, что актриса примерила парик, но отметили, что стиль утонченной парижанки ей очень идет.
«Класс!», «Ты серьезно?», «Красивый парик, вам идет», «А где Наташа?», «Спорим, это парик?», «Красивая», «Какая француженка», «Ой, как мне нравится!», «Улет просто», «Великолепно», «Уау!», «С длинными лучше», «Больше не повторяйте», «Совсем другая, стрижка отличная и вам очень идет», «Вам очень идет такая прическа», «Отличный паричок», «Нет только не это», — разделились мнения подписчиков Натальи.
А вы на чьей стороне? Вам понравился новый образ актрисы?
Фото и видео: Instagram Натальи Бардо и Марюса Вайсберга
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