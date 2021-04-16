Надежда Ангарская и другие звезды, которые страдали от ревности и тирании бывших

С иорданцем Раедом Бани Надежда познакомилась в Сети — еще в 2013 году. Он очень быстро забрал девушку замуж, и в 2015 году у них родился сын. Беременность далась Наталье тяжело — у ребенка подозревали проблемы, а муж отказался ее поддержать.

«Я сказала мужу, что у нашего ребенка может быть синдром Дауна. Тот расстроился, замкнулся в себе. Я сутками рыдала, мне писали подружки, у меня был разговор с психологом. Но Раед меня не жалел, у нас пропала связь, и дальше все стало рушиться. Об аборте мысли не было, я просто не могла поверить узисту».

Весь брак Надежда страдала от необоснованной ревности мужа и в итоге решила уйти — не выдержала. Но проблемы на этом не закончились.

«Я сегодня не одна, но бывший муж против моих отношений. Ему правда надо сходить к доктору, и все, кто с ним общается, признают это. Мне еще не сделали предложение руки и сердца. Мой новый мужчина помогает мне во всем. Нравится, что он не лезет в мою работу», — рассказала она в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1».

Столкнуться с тираном могут и звезды — поклонники не всегда знают, что происходит в жизнь звезды, которая сверкает на сцене или экранах.

Жертвой тирана стала певица Валерия — в браке с продюсером Александром Шульгиным. Сначала все было хорошо, но однажды муж, разозлившись на что-то, воткнул нож в ногу Валерии — прямо во время праздничного ужина по случаю рождения дочки Анны.

После рождения сына тирания распространилась и на него. Валерия долго терпела, однако однажды, когда муж едва не задушил ее перед концертом, поняла, что больше с разводом тянуть нельзя.

Брак Кристины Орбакайте с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым тоже был непростым. Он часто ревновал и поднимал на нее руку, а однажды даже сломал певице нос.

Однако поводом для развода стало даже не это — Орбакайте узнала, что другая женщина родила от ее мужа ребенка.

Марина Александрова вышла замуж за Александра Домогарова и сразу начала появляться с синяками. Коллеги сразу заподозрили неладное — за актером уже замечали рукоприкладство. Сама Александрова объясняла это своей неуклюжестью. Актриса хотела уйти от мужа, но тот уверял, что исправится. Однако потом жена поймала его на измене, и их брак окончательно рухнул.