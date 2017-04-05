Свою актерскую карьеру 60-летняя Наталья оставила еще около 10-ти лет назад, когда приняла решение путешествовать по миру. Андрейченко побывала во многих странах, а два года назад открыла собственный духовный центр на берегу Карибского моря в Мексике. Все это время артистка занималась йогой, практиковала сыроедение и перенимала знания у наставников. Стремление к внутреннему познанию привели Наталью к написанию автобиографической книги «Кружево», закончить которую она планирует к концу года.

«В ней описаны встречи, события, разговоры, которые сплетены в ажурный орнамент жизни. Это рассказ о поиске себя, внутренних изменениях, которые во мне происходили, и учителях, дарующих мне новые знания. Мемуары посвящены любви, доброте, благодарности и мистике, которая всегда рядом. Герои – моя семья. Бабушка, мама, мужья Максим Дунаевский и Максимилиан Шелл, сын Митя и дочь Настя, друг – скульптор Григорий Потоцкий… Мексиканское «отшельничество» дало возможность многое осмыслить. Рассказываю о тех, кто посоветовал перебраться в эту страну, о том, как у меня появился дом на берегу Карибского моря. Часто говорю: «Жизнь справедлива. Будь благодарна!» Я в вечном поиске, не останавливаюсь, буду развиваться до последнего часа!», – рассказала Наталья «СтарХиту».

По словам Андрейченко, она решила поведать поклонникам о тяжелых периодах своей жизни, которые долгое время оставались в тайне.

«Сейчас по земному шару бегают одни мертвые души или, как я их называю, «туловища». А чтобы совершать правильные поступки и принимать правильные решения, душа человеку необходима. В моем центре на Ривьере Майя я читаю лекции, главная из которых называется «Сердце твой повелитель, а ум всего лишь слуга». Пришло время поделиться знаниями, и на страницах книги вы найдете ответы на многие вопросы, узнаете историю моей жизни, которая оставалась за кадром. Я прошла сложный путь от бездны и вышла из этой бездны человеческих страстей и зависимостей, из которой, кажется, выхода нет».

Наталья поделилась со «СтарХитом» отрывком из своих мемуаров, в котором описывает свое знакомство с бывшим мужем, австрийским актером Максимилианом Шеллом, а также рассказывает о трудностях, которые возникли на пути к браку.

«3 мая 1985 года Максимилиан приехал в Советский Союз, чтобы поздравить меня с днем рождения. Мы находились в номере гостиницы «Космос», когда раздался громкий стук в дверь. Администраторша и несколько милиционеров заявили: «Гостям в номере положено находиться до 23.00! Покиньте номер!» Шелл пытался договориться по-доброму, но те ничего не хотели слушать. Тогда Макс заявил: «В таком случае я уйду с ней!» На что администраторша фыркнула: «Да ради Бога!» И мы ушли на улицу. Всю ночь бродили по Москве, жутко замерзли. А 4 мая Шелл улетел на родину. Унижение было велико, и я поставила условие: оформить брак. Поход в ЗАГС был запланирован на сентябрь 1985-го. Но Максимилиан появился лишь в конце октября и неожиданно заявил: «Я не готов, я холостяк, боюсь брака больше всего на свете!» Я проводила его в аэропорт, обняла, поцеловала и посадила на самолет. И с того момента перестала снимать телефонную трубку, когда раздавались междугородние звонки…».

В конечном счете Андрейченко и Шелл все-таки поженились. Экс-супруги прожили вместе 20 лет, а после, по словам Натальи просто переросли друг друга и развелись.

Фото: Global Look Press