Наталья Андрейченко рассказала о потере близкого человека: «Буду по тебе скучать»
О своей потере звезда рассказала в своем блоге, заявив, что она сумела наладить отношения с мамой и что она всегда была для нее близким человеком.
«В больнице был удивительный врач, который помогал нашему с мамой общению. Он подносил к ее уху мобильный телефон, и мы могли общаться по часу. Это время нас так сблизило. Мы даже целую жизнь не были так близки. Боже, мама столькому успела меня научить, мы признались друг другу в любви, попрощались друг с другом. Она оказалась для меня лучшей подругой, чего раньше не было», — призналась 65-летняя актриса.
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Фото: @natalya_andreychenko
Она отметила, что мама просила помочь ей уйти, а лечиться очень хотела дома. В самом конце им удалось поговорить по душам, и мама актрисы дала ценные советы своей дочери.
«Маме пришлось очень пострадать в конце, и она просила, чтобы я помогла ей уйти, а я лишь посмеялась. Когда ее привезли домой, и ей снова пришлось вызывать скорую, она сказала врачам: «Это мое тело, и у меня есть право распоряжаться им так, как я посчитаю нужным. Если вы хотите лечить меня, делайте это дома!»
Я говорила с ней 14 минут за несколько часов до трагедии, она дала мне такие ценные советы... Мамочка, родная, счастливого тебе пути, спасибо тебе за все! Без тебя меня бы не было! Буду по тебе скучать. Ты теперь моя лучшая подружка! Лети!»
Фото: Instagram Натальи Андрейченко
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