Наталья Андрейченко рассказала о потере близкого человека: «Буду по тебе скучать»

О своей потере звезда рассказала в своем блоге, заявив, что она сумела наладить отношения с мамой и что она всегда была для нее близким человеком.

«В больнице был удивительный врач, который помогал нашему с мамой общению. Он подносил к ее уху мобильный телефон, и мы могли общаться по часу. Это время нас так сблизило. Мы даже целую жизнь не были так близки. Боже, мама столькому успела меня научить, мы признались друг другу в любви, попрощались друг с другом. Она оказалась для меня лучшей подругой, чего раньше не было», — призналась 65-летняя актриса.