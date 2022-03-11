Наталию Власову мучает давление после того, как ее 15-летняя дочь сбежала из дома

43-летняя Наталия Власова все чаще стала жаловаться на трудные отношения с дочерью Пелагеей. 15-летнего подростка певица воспитывает одна. Власова родила девочку в счастливом браке с предпринимателем Олегом Новиковым, с которым состояла в отношениях 20 лет. Спустя большое время, прожитое вместе, супруги приняли решение расстаться. После развода отношения Наталии с дочерью Пелагеей обострились. Звезда жаловалась, что утратила взаимопонимание и взаимоуважение с 15-летней дочкой. Из-за трудного возраста она стала упрямой, своенравной и непослушной. Стоит отметить, что конфликты подростков с родителями — частый случай, однако российская артистка сообщила, что в их семье все гораздо сложнее. Так, пару дней назад после очередного скандала с дочкой Наталия Власова сообщила о побеге наследницы. Пелагея, не уведомив мать, собрала вещи и улетела к отцу в Дубай 8 марта. Вместо подарка на праздник мать получила прощальную записку. Этот поступок ударил по здоровью певицы.