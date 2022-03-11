Наталию Власову мучает давление после того, как ее 15-летняя дочь сбежала из дома
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Фото: Instagram @natalia_vlasova_official
43-летняя Наталия Власова все чаще стала жаловаться на трудные отношения с дочерью Пелагеей. 15-летнего подростка певица воспитывает одна. Власова родила девочку в счастливом браке с предпринимателем Олегом Новиковым, с которым состояла в отношениях 20 лет. Спустя большое время, прожитое вместе, супруги приняли решение расстаться. После развода отношения Наталии с дочерью Пелагеей обострились. Звезда жаловалась, что утратила взаимопонимание и взаимоуважение с 15-летней дочкой. Из-за трудного возраста она стала упрямой, своенравной и непослушной. Стоит отметить, что конфликты подростков с родителями — частый случай, однако российская артистка сообщила, что в их семье все гораздо сложнее. Так, пару дней назад после очередного скандала с дочкой Наталия Власова сообщила о побеге наследницы. Пелагея, не уведомив мать, собрала вещи и улетела к отцу в Дубай 8 марта. Вместо подарка на праздник мать получила прощальную записку. Этот поступок ударил по здоровью певицы.
Уже второй день Наталия страдает от скачков давления и головных болей. Телепрограмма.про сообщает, что певица слегла с высоким давлением и очень плохо себя чувствует. «Наталии плохо уже второй день, но сегодня у нее слишком высокое давление: 170/100. Она хотела приехать 8 марта после премии и отметить праздник с дочерью, а в итоге обнаружила на столе прощальную записку. Сейчас рядом с Наталией ее близкое окружение — мама, подруга и директор», — рассказал PR-менеджер певицы Андрей Карпов.
Фото и видео: Instagram, Passion.ru