Наталия Власова решила заморозить яйцеклетки, чтобы родить ребенка после 50-ти лет

Наталия Власова переживает о том, что не смогла наладить отношения с дочерью-подростком. Напомним, что недавно дочь артистки Пелагея сбежала от матери. Девочка улетела к отцу в Дубай, оставив прощальную записку.

Поступок своенравной дочери стал сильным ударом для певицы. Исполнительница отлично понимает, что даже если ей удастся примириться с Пелагеей, то она вряд ли захочет жить с матерью. Девушка уже достаточно взрослая и, очевидно, скоро захочет съехать от родителя.

Перспектива одинокой старости напугала Наталию Власову и она нашла для себя решение проблемы. Артистка задумалась о рождении второго ребенка. Однако, прямо сейчас нянчиться с малышом у нее времени нет, так что звезда решила заморозить свои яйцеклетки. Наталия планирует появление на свет крохи после 50 лет, сообщает «Комсомольская правда».

«Сейчас мы ищем клинику, где это можно сделать. Наталии хватает пока одного ребенка и ко второму она не готова. В ближайшее время она будет замораживать свои яйцеклетки», — рассказал менеджер артистки Андрей Карпов.