Наталия Орейро показала, в кого она такая красотка
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ nataliaoreirosoy
22 февраля мама уругвайской артистки Мабель Орейро отметила свой день рождения. Наталия показала поклонникам фотографии из детства, на которых предстала молодая Мабель. Как оказалось, актриса невероятно похожа на женщину, подарившую ей жизнь. «Дорогая мамочка! С днем рождения», — написала Наталия сразу на двух языках.
Также актриса предоставила фанатам возможность увидеть, как ее мама выглядит сейчас. Поклонники в комментариях завалили женщину комплиментами. Действительно, для своих лет Мабель Орейро выглядит просто шикарно.
«Мама у вас красивая, здоровья вам и вашим близким», «Спасибо, что подарила нам тебя», «Создательница такой красоты», «Теперь понятно, от кого ты унаследовала свою красоту», «Удивительно, как они похожи», — пишут под постом.
Мабель Орейро родила дочь в 27 лет. Долгое время она работала парикмахером, а после появления на свет малышки стала домохозяйкой. У Мабель есть еще одна дочь Адриана, которая старше Наталии на 4 года. Уругвайская актриса поддерживает теплые отношения с мамой и часто берет ее с собой на светские мероприятия.
Фото: Instagram