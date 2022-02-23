Наталия Орейро показала, в кого она такая красотка

Также актриса предоставила фанатам возможность увидеть, как ее мама выглядит сейчас. Поклонники в комментариях завалили женщину комплиментами. Действительно, для своих лет Мабель Орейро выглядит просто шикарно.

«Мама у вас красивая, здоровья вам и вашим близким», «Спасибо, что подарила нам тебя», «Создательница такой красоты», «Теперь понятно, от кого ты унаследовала свою красоту», «Удивительно, как они похожи», — пишут под постом.