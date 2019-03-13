Наталия Гулькина откровенно о личной жизни: «Четыре раза замужем была, белого никогда по этому случаю не надевала»

Первая большая любовь пришла к будущей звезде эстрады еще в юности. У Наталии и Сергея был трепетный «школьный» роман, но в 16 лет девушка забеременела, и детство закончилось. Молодой человек уговаривал возлюбленную оставить ребенка, но родственники Наташи настояли на аборте – слишком раннее материнство, по их мнению, могло поломать девушке жизнь. Спустя годы мама певицы Людмила Николаевна призналась, что жалеет о том, что настояла на прерывании беременности. «Наташа была такая худющая тогда… какой там ребенок, она бы не справилась. Нам бы с мамой пришлось сидеть с этим ребенком. Тогда, казалось, что нет другого выхода, но сейчас я сожалею», - объясняет мама Гулькиной, Людмила Градова.

Будущий супруг ушел в армию, пообещав, что дети и светлое совместное будущее еще впереди. Наташа не дождалась Сергея ровно месяц. «Я была девчонкой, мне хотелось поскорее надеть белое платье…» - объясняет Наталия. С мамой Сергея – Серафимой Григорьевной – Наталия до сих пор поддерживает отношения.

Когда Наталии было девятнадцать, она вышла замуж за Николая Гулькина и родила сына Алексея. Примерно в это же время певица начала выступать в составе группы «Мираж». Николай не смог принять образ жизни звезды - постоянные гастроли и концерты Наталии поставили под удар отношения супругов и они развелись. «В первом браке мне казалось, что это любовь одна и навсегда, потом прошло время, я поняла, что человек не тот, и не любовь это вовсе, а всего лишь влюбленность», – комментирует Гулькина.