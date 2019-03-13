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Наталия Гулькина откровенно о личной жизни: «Четыре раза замужем была, белого никогда по этому случаю не надевала»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Пресс-служба
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Экс-участница популярной в 80-е группы «Мираж» Наталия Гулькина недавно отметила свое 55-летие. По этому случаю певица готовит большой сольный концерт в Москве, перед которым решила рассказать Passion.ru о личной жизни.

Первая большая любовь пришла к будущей звезде эстрады еще в юности. У Наталии и Сергея был трепетный «школьный» роман, но в 16 лет девушка забеременела, и детство закончилось. Молодой человек уговаривал возлюбленную оставить ребенка, но родственники Наташи настояли на аборте – слишком раннее материнство, по их мнению, могло поломать девушке жизнь. Спустя годы мама певицы Людмила Николаевна призналась, что жалеет о том, что настояла на прерывании беременности. «Наташа была такая худющая тогда… какой там ребенок, она бы не справилась. Нам бы с мамой пришлось сидеть с этим ребенком. Тогда, казалось, что нет другого выхода, но сейчас я сожалею», - объясняет мама Гулькиной, Людмила Градова.

Будущий супруг ушел в армию, пообещав, что дети и светлое совместное будущее еще впереди. Наташа не дождалась Сергея ровно месяц. «Я была девчонкой, мне хотелось поскорее надеть белое платье…» - объясняет Наталия. С мамой Сергея – Серафимой Григорьевной – Наталия до сих пор поддерживает отношения.

Когда Наталии было девятнадцать, она вышла замуж за Николая Гулькина и родила сына Алексея. Примерно в это же время певица начала выступать в составе группы «Мираж». Николай не смог принять образ жизни звезды - постоянные гастроли и концерты Наталии поставили под удар отношения супругов и они развелись. «В первом браке мне казалось, что это любовь одна и навсегда, потом прошло время, я поняла, что человек не тот, и не любовь это вовсе, а всего лишь влюбленность», – комментирует Гулькина.

Фото: Личный архив

Одна певица оставалась недолго – вскоре Наталию увлек роман с директором «Миража» Константином Терентьевым. Пара поженилась, но их отношения продлились быстро сошли на нет. Во-первых, избранник категорически не нравился родственникам Наташи. Во-вторых, он систематически изменял жене. Когда Наталия убедилась в этом, тут же подала на развод. «После второго брака я осталась с одной стиральной машинкой. За несколько дней до расставания мы вместе купили «Вольво», супруг на ней и уехал. Второй муж очень грамотно вкладывал деньги. Я этого не умею», - рассказывает Гулькина.

Сергей Мандрик и Наталья Гулькина

Фото: Личный архив

Примерно через год певица влюбилась в танцора своего коллектива Сергея Мандрика. Избранник был младше Наталии на девять лет – ему было 18, а певице 27. Пара поженилась в 1999 году, у них родилась дочь Яна. «Наверно, этот брак был самым удачным – я любила, меня любили и носили буквально на руках. Пожалуй, это было самое счастливое время в моей жизни, - вспоминает Наталия. – Спустя десять лет совместной жизни я поняла, что у Сережи появилась другая женщина. И отпустила его. Это было очень тяжело. Несколько месяцев я выступала в солнцезащитных очках – я плакала, косметика текла».

Сергей Реутов и Наталья Гулькина

Фото: Личный архив

Четвертый муж Наталии – Сергей Реутов – был на десять лет моложе певицы. «Мне хотелось доказать Сереже Мандрику, что я люблю и меня любят», - признается звезда. Супруги прожили вместе около двух лет, после чего разошлись. Наталия изначально понимала, что отношения с врачом-педиатром Реутовом обречены. Сейчас Наталия Гулькина полностью отдает себя творчеству, семье и любимым кошкам – их у нее шесть. Однако певица не теряет надежды вновь пойти под венец. На это раз в белом платье. «Четыре раза замужем была, белого никогда по этому случаю не надевала – самое время наверстывать упущенное!» – шутит артистка.

Большой сольный концерт Натальи Гулькиной пройдет в Москве 28 марта в ЦКИ «Меридиан». Именинница пригласила на выступление не только своих друзей и коллег, но и бывших мужей, с которыми до сих пор поддерживает теплые отношения.

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Текст: Ангелина Нежная

Фото и видео: пресс-служба, личный архив

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