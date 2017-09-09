43-летняя певица Натали рассказала, как менялось ее тело

Популярная певица Натали — многодетная мама. Своего первого ребенка она родила в 27 лет, второго — в 36 лет, третьего — в 43 года. На днях артистка рассказала, как проходили ее беременности, как менялось ее тело.

Во время первой беременности Натали поправилась на 21 кг. О том, насколько она поправилась, певица узнала позже, по растяжкам на ногах. «Когда взглянула на внутреннюю часть ног около коленей, не могла поверить – у меня были красные рубцы! Конечно, я избавилась от рубцов. Правда, для этого пришлось перетерпеть болезненную процедуру — мне закачивали в ноги шприцем озон. Растяжки действительно ушли, но сосудики синеватого цвета немного видны», — пожаловалась она.

После этой беременности у артистки исчезла грудь. «Конечно, мне было приятно, что я постройнела после беременности, но полностью лишиться груди — это шок», — поделилась звезда, которой пришлось ложиться под нрж хирурга, чтобы вернуть формы: «Два-три года я взвешивала все «за» и «против» и все же решилась на операцию». К сожалению, после этого Натали не смогла сама кормить следующих сыновей, пришлось покупать смеси.

Во время второй беременности Натали набрала 13-15 кг. Она много двигалась, до восьмого месяца работала. Третья тоже прошла легко, если не брать в расчет тошноту: «4,5 месяца у меня был токсикоз. Но я ему была очень рада – значит, плод развивается так, как нужно. Помню, когда у меня была замершая беременность и выкидыш, токсикоза не было. Поэтому тошноту и недомогание я сочла хорошим знаком», — откровенничает артистка.

К похудению Натали подошла комплексно: «Я и не рассчитывала, что вес быстро уйдет. И действительно, у меня были сильные отеки — особенно в ногах. В этот раз я даже впервые в жизни воспользовалась массажем. Также я села на простую диету (без соли, сахара и мучного), чтобы помочь лишней жидкости поскорее уйти. Сейчас я уже пришла к своему обычному весу (59 кг при росте 170 см). Может быть, один лишний килограмм остался. Хотя, может, он и не лишний вовсе».

«Удивительно, но после родов и беременности я безумно полюбила свое тело! У меня была дикая благодарность телу, что оно способно на такие подвиги», — удивляется Натали. Молодая мама призналась, что ей всегда не хватало времени на себя, похудение — побочный эффект. «В форму мое тело и мои мысли привела работа», — считает Натали.

Подробности о переживаниях певицы читайте в ее интервью порталу «Летидор».

Фото: instagram.com, globallookpress.com