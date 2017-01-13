Певица появилась в программе «Судьба человека» и откровенно рассказала о своей жизни.

44-летняя певица Натали, известная слушателям по хитам «Ветер с моря дул» и «О боже, какой мужчина!», стала гостьей нового выпуска «Судьбы человека» с Борисом Корчевниковым. В откровенном интервью звезда рассказала о своем пути к славе и несчастьях, с которыми ей пришлось столкнуться. Артистка счастлива в браке уже 26 лет, воспитывает с супругом троих сыновей, однако только сейчас нашла в себе силы рассказать о двух прервавшихся беременностях: «Это было в 18 и 19 лет, друг за другом… Сначала был выкидыш, а потом замершая беременность. Но в том возрасте я до конца не осознавала, что произошло, юность… Меня страшил факт, ведь на определенном сроке это повторялось. Лишь попав в роддом, я познакомилась с женщинами, у которых были разные судьбы. В больнице я услышала столько разговоров!» Работа помогла Натали отвлечься от случившегося, и спустя несколько лет имя певицы прогремело на всю страну вместе с песней «Ветер с моря дул». «Настало время возможностей. Я думала, что пройдут выступления, и я вернусь домой, в Дзержинск. Мы с Сашей уже ремонт начали делать в бабушкиной квартире, которая по наследству досталась. Планов оставаться в столице тогда не было ни у меня, ни у мужа. Просто писали песни, для себя скорее. Но Москва не отпускала, были постоянные концерты. Некоторые фанаты по 90 раз приходили на мои выступления», — вспомнила артистка.

В 2001 году в семье Натали случилось долгожданное прибавление — на свет появился Арсений. Певица призналась, что «вымолила» сына в церкви: «Однажды я пришла в храм, чтобы просить о ребенке. Девять часов я молилась. И вот, скоро в моей жизни появился первый сын». Анатолий, средний сын певицы, родился в 2010 году, а Евгений, младший, — в апреле 2017 года. Звезда вспомнила еще одну историю, связанную с детьми: «Я купила до появления детей трех плюшевых мишек: оранжевого, светлого и коричневого. Они всегда со мной путешествовали. И надо же, Арсений родился с рыжим цветом волос, Анатолий, как он сам говорит, натуральный блондин, а Женя — шатен».

Публикация от Наталья Рудина(певица Натали💖) (@natali_star74) Дек 26, 2017 в 8:29 PST

Рассказывая о новом витке своей карьеры после выхода песни «О боже, какой мужчина!», хрупкая блондинка вспомнила, как ей пришлось самой отстаивать свою честь: «Ситуация была комична, но и трагична одновременно. У меня был ряд выступлений за пределами нашей страны. Как-то, отработав на сцене, я пришла в гостиницу, легла отдохнуть. И тут вижу через балкон в номер лезет мужчина восточной внешности. Видимо, он подумал, что так можно — просто ко мне пробраться, и я не откажу… Я не растерялась, сразу же выбежала из номера. Вот тогда поняла, есть такие очень опасные ситуации, в которых я должна отстаивать себя сама. Муж в тот момент разговаривал с какими-то мужчинами, они его отвлекали. Эти люди были вооружены. Но я вычислила главного среди них. Как мужик с мужиком просто поговорила с ним, объяснила, что так нельзя. Я очень благодарна Саше, что он не стал на них бычить, как сделали бы большинство мужей. Он понял, что я могу сама договориться».

Публикация от Наталья Рудина(певица Натали💖) (@natali_star74) Янв 13, 2017 в 3:32 PST