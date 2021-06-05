Настю Ивлееву и Элджея снова задержала полиция, сразу после премии «Муз-ТВ»

30-летняя блогер Анастасия Ивлеева возвращалась с церемонии вручения наград «Муз-ТВ 2021», одной из ведущих которой она была. Поздно вечером машину звезды, в которой она ехала вместе с мужем Алексеем Узенюком, известным как Элджей, – остановила полиция.

Настя находилась за рулем автомобиля, поэтому сотрудники ДПС попросили, на этот раз ее, пройти медицинское освидетельствование. Ивлеева выглядела очень уставшей, но выполнила все условия полицейских, снимая все происходящее на камеру телефона.