Настю Ивлееву и Элджея снова задержала полиция, сразу после премии «Муз-ТВ»
30-летняя блогер Анастасия Ивлеева возвращалась с церемонии вручения наград «Муз-ТВ 2021», одной из ведущих которой она была. Поздно вечером машину звезды, в которой она ехала вместе с мужем Алексеем Узенюком, известным как Элджей, – остановила полиция.
Настя находилась за рулем автомобиля, поэтому сотрудники ДПС попросили, на этот раз ее, пройти медицинское освидетельствование. Ивлеева выглядела очень уставшей, но выполнила все условия полицейских, снимая все происходящее на камеру телефона.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @agentgirl/Instagram
«Прекрасная ночь, прекрасный день. У меня сегодня было все: я упала на красной ковровой дорожке, я помирилась с Бузовой, познакомилась с Давой, крепко его обняла. И идеальным завершением было… Сами понимаете», – поделилась Ивлеева.
Напомним, что в конце мая супруга ведущей рэпера Элджея поздно ночью задержала полиция, когда пара возвращалась в свой загородный дом. По сообщениям СМИ исполнитель отказался сдавать анализы на запрещенные вещества и позже снял клип, посвященный задержанию. Была ли это спланирована рекламная акция или реальная история остается загадкой.
В крови Анастасии алкоголя и запрещенных веществ не оказалось. Пока супруги ожидали проверки документов, и возможности ехать дальше – они успели снять смешное видео для своих социальных сетей.
Фото и видео: @_agentgirl/Instagram, @sayonaraboy/Instagram _
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