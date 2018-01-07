«Настя, ты больна»: пользователи Сети обеспокоены душевным состоянием Анастасии Волочковой
Анастасия Волочкова любит находиться в центре внимания, поэтому ее блог в Instagram регулярно пополняется снимками, собирающими огромное количество комментариев. Так, накануне знаменитость сообщила, что улетела на заслуженный отдых на Мальдивы. В большом пространном комментарии под снимками с мужчиной, белым майбахом и любимыми белыми розами Анастасия многократно подчеркнула, что абсолютно все в своей жизни заслужила.
Всего за одни сутки в Instagram Волочковой появилось более десяти фотографий, под которыми она вновь говорит о своих заслугах. «Многие спрашивают, почему я этой радости достойна всей?.. И Мальдивской тоже!🎄Да потому что, мои дорогие, я её заслужила! Каторжным трудом! А Вы? ...» — гласит комментарий под фото с пуантами.
«Эти косточки-расплата за успех! А сейчас я в райском месте! И в любви!», — Анастасия вновь показала свои ноги.
Не обошлось также и без любимых Анастасией снимков в микроскопических бикини, едва сдерживающих ее пышный бюст.
Многочисленные фолловеры балерины всерьез обеспокоились ее душевным состоянием: «Граждане, похоже, что Анастасия страдает провалами в памяти. Она забывает, что писала и постила несколько часов назад. Отсюда одни и те же слова из поста в пост», «Не могу удержаться...прочитала написанное Анастасией...думаю, вдруг, что то интересное, два раза перечитала..ничего не поняла..что к чему и зачем??? Одна мысль...человек пишет явно под градусом...🤦♀️», «Не понимаю ,почему вам ,Настя, кажется , что вам многие завидуют? У вас реакция на комментарии странная ,очень нервная, ведь ни майбахи ,ни розы ни Мальдивы не дают настоящего счастья, ведь все очевидно. Мне кажется вам нужно успокоиться», «Я более чем уверена что всё это постановка хайпа ради. Пытается привлечь к себе внимание как может, из кожи наизнанку выворачивается вся в этих потугах прям. И подпись под фото это лишь подтверждает», «Второй раз читаю текст Анастасии. Ощущения два: либо она напилась, либо у нее проблемы с головой». Стоит отметить, что известная журналист и правозащитница Екатерина Гордон предложила Волочковой свою помощь: «Насть, я как психолог считаю своим долгом предложить помощь. Клянусь, без негатива всякого. Это уже реально болезнь... Какие майбахи, мои хорошие и я заслужила... Кому ты доказываешь?!!! Что с тобой?! Набери мне или напиши в вотсап. Я помогу. Иначе ты будешь бить лысая зонтиком в стекло бывшему, как Бритни в лучшем случае... в стекло майбаху».
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram