В блоге скандально известной балерины появилась череда странных фотографий.

Многочисленные фолловеры балерины всерьез обеспокоились ее душевным состоянием: «Граждане, похоже, что Анастасия страдает провалами в памяти. Она забывает, что писала и постила несколько часов назад. Отсюда одни и те же слова из поста в пост», «Не могу удержаться...прочитала написанное Анастасией...думаю, вдруг, что то интересное, два раза перечитала..ничего не поняла..что к чему и зачем??? Одна мысль...человек пишет явно под градусом...🤦♀️», «Не понимаю ,почему вам ,Настя, кажется , что вам многие завидуют? У вас реакция на комментарии странная ,очень нервная, ведь ни майбахи ,ни розы ни Мальдивы не дают настоящего счастья, ведь все очевидно. Мне кажется вам нужно успокоиться», «Я более чем уверена что всё это постановка хайпа ради. Пытается привлечь к себе внимание как может, из кожи наизнанку выворачивается вся в этих потугах прям. И подпись под фото это лишь подтверждает», «Второй раз читаю текст Анастасии. Ощущения два: либо она напилась, либо у нее проблемы с головой». Стоит отметить, что известная журналист и правозащитница Екатерина Гордон предложила Волочковой свою помощь: «Насть, я как психолог считаю своим долгом предложить помощь. Клянусь, без негатива всякого. Это уже реально болезнь... Какие майбахи, мои хорошие и я заслужила... Кому ты доказываешь?!!! Что с тобой?! Набери мне или напиши в вотсап. Я помогу. Иначе ты будешь бить лысая зонтиком в стекло бывшему, как Бритни в лучшем случае... в стекло майбаху».

(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)

Фото: instagram