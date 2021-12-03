Настя Каменских устроила зажигательные танцы в атласной накидке с перьями и топе со стразами

«Настроение - танцевать!» — поделилась своим ощущением исполнительница хита «Ты же не забыл» со своей аудиторией в социальной сети и устроила вечеринку на одного. В качестве фоновой композиции супруга украинского продюсера Потапа выбрала песню Let's Groove американской группы Earth, Wind & Fire. Правда танцевала она вовсе не Groove, а нечто произвольное — что все равно выглядело шикарно в исполнении певицы.

Шикарным был не только танец, но и сам образ, в котором предстала Настя. Собранные волосы с выпущенной по бокам челкой, яркая красная помада и атласный костюм зеленого оттенка в сочетании с черным топом со стразами — подчеркивают и без того эффектную внешность звезды.