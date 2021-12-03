Настя Каменских устроила зажигательные танцы в атласной накидке с перьями и топе со стразами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kamenskux
«Настроение - танцевать!» — поделилась своим ощущением исполнительница хита «Ты же не забыл» со своей аудиторией в социальной сети и устроила вечеринку на одного. В качестве фоновой композиции супруга украинского продюсера Потапа выбрала песню Let's Groove американской группы Earth, Wind & Fire. Правда танцевала она вовсе не Groove, а нечто произвольное — что все равно выглядело шикарно в исполнении певицы.
Шикарным был не только танец, но и сам образ, в котором предстала Настя. Собранные волосы с выпущенной по бокам челкой, яркая красная помада и атласный костюм зеленого оттенка в сочетании с черным топом со стразами — подчеркивают и без того эффектную внешность звезды.
Поклонники Каменских не смогли пройти мимо и оставили массу восторженных комментариев. «Необыкновенная харизма»; «Настя, ты супер!, Время не властно над тобой!»; «Я не узнала Настю! Хорошеет и хорошеет»; «Настюша, прям из сказки какой-то» — восхитились своей любимицей подписчики экс-участницы дуэта «Потап и Настя».
Фото: Instagram