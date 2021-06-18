Настя Каменских призналась, что просила защитить ее от домогательств

Интересно, что от таких отношений девушка всегда отказывалась, не желая портить себе карьеру.

«Конечно, мне предлагали интим за деньги. Это было очень давно, в самом начале карьеры. Я тогда просила Лешу, чтобы он как-то повлиял на эту ситуацию. Мне было неприятно. Я всегда знала, что должна добиться успеха сама, без таких вот историй», — рассказала она в интервью для шоу «29 вопросов» на YouTube-канале «Люкс FM».