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Настя Каменских призналась, что просила защитить ее от домогательств

Яркая и эффектная певица всегда притягивала взгляды. Иногда они совсем не были безобидными — звезда рассказала, что получила за свою карьеру немало непристойных предложений, которые доставили ей неприятности.

Интересно, что от таких отношений девушка всегда отказывалась, не желая портить себе карьеру.

«Конечно, мне предлагали интим за деньги. Это было очень давно, в самом начале карьеры. Я тогда просила Лешу, чтобы он как-то повлиял на эту ситуацию. Мне было неприятно. Я всегда знала, что должна добиться успеха сама, без таких вот историй», — рассказала она в интервью для шоу «29 вопросов» на YouTube-канале «Люкс FM».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Настя Каменских у моря

Фото: @kamenskux

Сейчас яркая певица строит сольную карьеру, а с Потапом, вместе с которым они составили творческий тандем, они теперь супруги. Он активно помогает жене в ее работе.

«Мы с Лешей никогда не ссоримся. Может, в начале отношений это и происходило, но сейчас нет. Я ему во всем доверяю, всегда прислушиваюсь к его советам. Могут возникнуть какие-то споры по рабочим моментам, но это мелочи», — говорит Настя.

Фото: Instagram Насти Каменских

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