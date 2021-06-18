Настя Каменских призналась, что просила защитить ее от домогательств
Интересно, что от таких отношений девушка всегда отказывалась, не желая портить себе карьеру.
«Конечно, мне предлагали интим за деньги. Это было очень давно, в самом начале карьеры. Я тогда просила Лешу, чтобы он как-то повлиял на эту ситуацию. Мне было неприятно. Я всегда знала, что должна добиться успеха сама, без таких вот историй», — рассказала она в интервью для шоу «29 вопросов» на YouTube-канале «Люкс FM».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kamenskux
Сейчас яркая певица строит сольную карьеру, а с Потапом, вместе с которым они составили творческий тандем, они теперь супруги. Он активно помогает жене в ее работе.
«Мы с Лешей никогда не ссоримся. Может, в начале отношений это и происходило, но сейчас нет. Я ему во всем доверяю, всегда прислушиваюсь к его советам. Могут возникнуть какие-то споры по рабочим моментам, но это мелочи», — говорит Настя.
Фото: Instagram Насти Каменских
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