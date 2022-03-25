Настя Ивлеева призналась, что чувствует себя счастливой: «После развода жизнь прекрасна»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Напомним, что в 2021 году Настя Ивлеева и Элджей объявили о расставании. Телезвезда не скрывала, что тяжело переносит разрыв с любимым. Однако со временем она сумела с этим справиться и вынести урок из ситуации.
«Жизнь есть всегда. Особенно после развода. И жизнь эта прекрасна. Конечно, мы все пропускаем через себя. Особенно бывших мужей, но нужно этот момент как-то пережить, справиться с ним», — считает Анастасия.
Блогер призналась, что в тот период ее спасла работа. Она отвлекалась от неудач в личной жизни, сосредотачиваясь на бизнесе. И, конечно, рядом с Настей всегда были близкие друзья, которые поддерживали девушку.
Музыкант и телеведущая остались друзьями, сообщает StarНit. Они продолжают общаться, но без романтической подоплеки. После громкого развода Ивлеева перестала говорить о своей личной жизни. По ее словам, к новым отношениям она пока не готова.
Фото: Global Look Press