Настя Ивлеева призналась, что чувствует себя счастливой: «После развода жизнь прекрасна»

Напомним, что в 2021 году Настя Ивлеева и Элджей объявили о расставании. Телезвезда не скрывала, что тяжело переносит разрыв с любимым. Однако со временем она сумела с этим справиться и вынести урок из ситуации.

«Жизнь есть всегда. Особенно после развода. И жизнь эта прекрасна. Конечно, мы все пропускаем через себя. Особенно бывших мужей, но нужно этот момент как-то пережить, справиться с ним», — считает Анастасия.