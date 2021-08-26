Настя Ивлеева показала, как выглядела в детстве — забавные архивные фото

Настя Ивлеева — не только высокооплачиваемый блогер, ставший примером для многих своих последователей, которая ездит на дорогой «Ламбе», но и «своя девчонка».

Звезда всегда подчеркивала свою близость к простому народу и сегодня снова сделала это.