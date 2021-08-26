Настя Ивлеева показала, как выглядела в детстве — забавные архивные фото
Настя Ивлеева — не только высокооплачиваемый блогер, ставший примером для многих своих последователей, которая ездит на дорогой «Ламбе», но и «своя девчонка».
Звезда всегда подчеркивала свою близость к простому народу и сегодня снова сделала это.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nastyaivleeva
Девушка опубликовала свои старые детские фотографии — на них многие узнали хорошо знакомые им самим интерьеры, а кое-кто даже заметил на Насте такие же вещи, которые в молодости были у них самих.
«Я. Как думаете, сколько мне тут?», — написала под публикацией Ивлеева.
Забавные кадры собрали множество комплиментов от поклонников.
Стоит заметить, что сейчас Ивлеева уже не так похожа на простую девчонку. Блогер находится в процессе развода с мужем, рэпером Элджеем, хотя все ее поклонники до последнего надеялись, что слухи о расставании не оправдаются.
Теперь им предстоит поделить внушительное совместно нажитое имущество — его стоимость оценили более чем в 100 миллионов рублей. Один только загородный дом распавшейся пары стоит около 50 миллионов, а у Насти и Алексея есть московская квартира и несколько дорогих автомобилей.
Фото: Instagram Насти Ивлеевой
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