Сегодня в 13:45 1 мин.

Настя Ивлеева оставила Элджея ни с чем: подробности развода звездной пары

30-летняя телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Алексей Узенюк, более известный как Элджей, официально объявили о своем расставании в августе этого года. Супруги прожили в браке около 2-х лет и в течение последних 6 месяцев испытывали трудности в отношениях. Известно, что звезды жили роскошной жизнью и имеют достаточно внушительное имущество, которое при разводе им пришлось поделить.