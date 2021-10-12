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Настя Ивлеева оставила Элджея ни с чем: подробности развода звездной пары
30-летняя телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Алексей Узенюк, более известный как Элджей, официально объявили о своем расставании в августе этого года. Супруги прожили в браке около 2-х лет и в течение последних 6 месяцев испытывали трудности в отношениях. Известно, что звезды жили роскошной жизнью и имеют достаточно внушительное имущество, которое при разводе им пришлось поделить.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: @Sayonaraboy/Instagram
Как сообщает Telegram-канал Mash, Насте достался особняк, в котором они проживали с Элджеем, гараж на пять машин, 3 машины и земельный участок в 4 гектара.
Настя Ивлеева и Элджей отмечают годовщину свадьбы
Двухэтажный дом площадью 364 кв. метра находится в элитном поселке «Старый Свет» Истринского района Подмосковья. Общая стоимость недвижимости оценивается в 150 млн рублей.
До сентября этого года у рэпера и бывшего мужа Ивлеевой была своя доля на имущество в 50%, но теперь все стало принадлежать Насте. Рэперу остались два из пяти автомобилей пары: «Хаммер» H2 и BMW i8, а также прописка в квартире матери в Новосибирске.
Фото и видео: Instagram
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