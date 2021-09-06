Настя Ивлеева объяснила, почему ее мама до сих пор живет в старой квартире в родном поселке

Настя Ивлеева в беседе с Ксенией Собчак в ее шоу «Осторожно, Собчак» ответила на вопросы, очень интересующие ее поклонников. Ранее в Сети появились кадры из квартиры, где живет мама звезды, подписчики спросили, почему это родительница девушки из списка Forbes до сих пор не переехала в Москву.

Сама Настя заявила, что история про старую квартиру была вырвана из контекста. Ее мама делала ремонт, деньги на который ей дала дочь. А вот переезжать из родного поселка она не хочет.

«Я в этом плане прислушиваюсь к тому, что мне говорит родитель, потому что есть какая-то степень комфорта и для нее в том числе», – отмечает Настя. «Когда встал вопрос о переезде, она мне сказала – "Ну куда я сейчас перееду. Мне здесь комфортно, я всех знаю, у меня уже весь день расписан"».