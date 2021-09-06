Настя Ивлеева объяснила, почему ее мама до сих пор живет в старой квартире в родном поселке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nastyaivleeva
Настя Ивлеева в беседе с Ксенией Собчак в ее шоу «Осторожно, Собчак» ответила на вопросы, очень интересующие ее поклонников. Ранее в Сети появились кадры из квартиры, где живет мама звезды, подписчики спросили, почему это родительница девушки из списка Forbes до сих пор не переехала в Москву.
Сама Настя заявила, что история про старую квартиру была вырвана из контекста. Ее мама делала ремонт, деньги на который ей дала дочь. А вот переезжать из родного поселка она не хочет.
«Я в этом плане прислушиваюсь к тому, что мне говорит родитель, потому что есть какая-то степень комфорта и для нее в том числе», – отмечает Настя. «Когда встал вопрос о переезде, она мне сказала – "Ну куда я сейчас перееду. Мне здесь комфортно, я всех знаю, у меня уже весь день расписан"».
Ивлеева отметила, что мама ушла с работы в продуктовом магазине три года назад, когда ее финансовое положение стало стабильным. Звезда предлагала маме переехать, но та отказывалась. Зато она сделала ремонт в их старой квартире и живет полностью за счет дочки. Ивлеева призналась, что дает своей маме около 200 тысяч рублей в месяц.
Собчак задала Насте вопрос и об отце. Сейчас у мужчины новая семья, и Настя категорически отказывается говорить о нем. Она, однако, отметила, что благодарна за то, что так получилось, поскольку именно благодаря такому развитию событий она смогла стать тем, кем стала.
Фото: Instagram Насти Ивлеевой, Global Look Press