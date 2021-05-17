Настя Ивлеева и другие блогеры попали на учет полиции после ДТП с Эдвардом Билом

ДТП в центре Москвы, участником которого стал блогер Эдвард Бил, известный своими многочисленными нарушениями на дороге, вызвало серьезный общественный резонанс. Чтобы свести к минимуму риски повторения ситуации с участием блогеров, правоохранительные органы решили сразу взять их на заметку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Первой в списке полиции оказалась Настя Ивлеева, в последнее время известная тем, что ее автомобиль Lamborghini несколько раз эвакуировали. Также у звезды имеются и другие штрафы, а также второй автомобиль — Mercedes Gelandewagen.

Следующими привлекли внимание Гусейн Гасанов с личным элитным автопарком, где также есть Lamborghini и Gelandewagen, а также Rolls-Royce, и Дима Гордей с коллекцией из четырех дорогих автомобилей.

Также среди «наблюдаемых» оказались Миша Литвин, Блондинка Драйв, Димас из Батайска, Алан Енилеев, Гоша Пчелинов и Жекич Дубровский. Все они ездят на элитных машинах, получают штрафы, а также нередко делятся своими «достижениями» на дорогах в социальных сетях.