Настя Ивлеева и Даня Милохин представили фильм «Блогеры и дороги»: как прошла премьера
Среди гостей появились Мария Миногарова, Надежда Сысоева, Самира Мустафаева, Мария Погребняк и другие.
Сама Настя Ивлеева отметила, что премьера прошла прекрасно, в уютной атмосфере, и «второму сезону быть».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @agentgirl
Настя Ивлеева представила фильм в светлых широких джинсах и объемной черной рубашке, с собранными волосами. Главным акцентом в образе стала красная помада.
На дорожке она появилась в джинсах и полупрозрачном красном джемпере. Даня Милохин пришел в объемной черной футболке и розовых шортах.
Блогер Юлия Гаврилина пришла на премьеру в черных обтягивающих велосипедках и объемном черном пиджаке. Внимание привлекает эффектная прическа — заплетенные в косички и собранные сзади волосы.
Фото: @yullia.gavrillina
Поддержать жену приехал рэпер Элджей, несмотря на слухи о проблемах в отношениях, — хотя что именно между ними сейчас происходит, неизвестно.
Фильм «Блогеры и дороги» — это необычная история путешествий по России, снятая в формате тревэл-влога. Компания из очень разных блогеров отправляется в путь, чтобы посмотреть, чем живут люди в деревнях и небольших городах нашей страны.
Фото: Instagram Насти Ивлеевой, Юлии Гаврилиной, Дани Милохина,
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