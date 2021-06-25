Настя Ивлеева и Даня Милохин представили фильм «Блогеры и дороги»: как прошла премьера

На дорожке она появилась в джинсах и полупрозрачном красном джемпере. Даня Милохин пришел в объемной черной футболке и розовых шортах.

Блогер Юлия Гаврилина пришла на премьеру в черных обтягивающих велосипедках и объемном черном пиджаке. Внимание привлекает эффектная прическа — заплетенные в косички и собранные сзади волосы.