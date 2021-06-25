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Настя Ивлеева и Даня Милохин представили фильм «Блогеры и дороги»: как прошла премьера

25 июня в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера влога «Блогеры и дороги» с участием известных YouTube- и TikTik-блогеров.
Настя Ивлеева и Даня Милохин представили фильм «Блогеры и дороги»: как прошла премьера

Среди гостей появились Мария Миногарова, Надежда Сысоева, Самира Мустафаева, Мария Погребняк и другие.

Сама Настя Ивлеева отметила, что премьера прошла прекрасно, в уютной атмосфере, и «второму сезону быть».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Настя Ивлеева

Фото: @agentgirl

Настя Ивлеева представила фильм в светлых широких джинсах и объемной черной рубашке, с собранными волосами. Главным акцентом в образе стала красная помада.

На дорожке она появилась в джинсах и полупрозрачном красном джемпере. Даня Милохин пришел в объемной черной футболке и розовых шортах.

Блогер Юлия Гаврилина пришла на премьеру в черных обтягивающих велосипедках и объемном черном пиджаке. Внимание привлекает эффектная прическа — заплетенные в косички и собранные сзади волосы.

Юлия Гаврилина и Настя Ивлеева, скриншот сториз

Юлия Гаврилина и Настя Ивлеева, скриншот сториз

Фото: @yullia.gavrillina

Поддержать жену приехал рэпер Элджей, несмотря на слухи о проблемах в отношениях, — хотя что именно между ними сейчас происходит, неизвестно.

Фильм «Блогеры и дороги» — это необычная история путешествий по России, снятая в формате тревэл-влога. Компания из очень разных блогеров отправляется в путь, чтобы посмотреть, чем живут люди в деревнях и небольших городах нашей страны.

Фото: Instagram Насти Ивлеевой, Юлии Гаврилиной, Дани Милохина,

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