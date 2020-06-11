«Настроение — жара!» Максим Галкин опубликовал свое фото с обнаженным торсом и в рваных шортах

Поклонники оценили эффектный кадр, о чем написали в многочисленных комментариях: «И кубики есть на животе !))», «Ничего себе!», «Вот это горячо!», «Максим, вы в прекрасной форме, публикуйте еще», «Какой красавчик», «Это вас Алла Борисовна фотографирует?», «Меня фото привлекло, думаю, вот же как и карантин не берёт. Красота! Торс Аполлона!».