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«Настроение — жара!» Максим Галкин опубликовал свое фото с обнаженным торсом и в рваных шортах

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Максим Галкин

Фото: Instagram

43-летний популярный шоумен и телеведущий опубликовал эффектное и весьма провокационное фото.

На снимке Максим позирует с обнаженным торсом и в светло-голубых рваных джинсовых шортах. «Настроение жара!!! Энергия зашкаливает!», — подписал он фото.

Фото: Instagram

Поклонники оценили эффектный кадр, о чем написали в многочисленных комментариях: «И кубики есть на животе !))», «Ничего себе!», «Вот это горячо!», «Максим, вы в прекрасной форме, публикуйте еще», «Какой красавчик», «Это вас Алла Борисовна фотографирует?», «Меня фото привлекло, думаю, вот же как и карантин не берёт. Красота! Торс Аполлона!».

Фото: Instagram

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