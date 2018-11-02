«Настоящие мужики»: Денис Клявер померился бицепсами с 17-летним сыном

У известного певца Дениса Клявера трое детей от разных женщин, и с каждым из них он старается проводить как можно больше времени. Со старшим сыном Тимофеем артист видится очень часто и любит делать забавные фото. Одну из них Денис опубликовал на днях в своем микроблоге.

Старший и младший Кляверы отправились на тренировку, после которой поплавали в бассейне и поделились совместным селфи. «После тренировки отлично помокли. Бицуха-то у сына скоро папкину догонит», — размышляет Денис (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Поклонники на все лады обсудили яркий снимок: «Уже догнала!», «Как братья!», «Старшенький копия папа! Как говорят, под копирку», «Крутые оба», «Очень сынок похож на вас! Вырастет настоящим мужиком! Как вы!».