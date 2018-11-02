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«Настоящие мужики»: Денис Клявер померился бицепсами с 17-летним сыном

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Тимофей и Денис Кляверы

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Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер опубликовал новое фото со старшим сыном Тимофеем.

У известного певца Дениса Клявера трое детей от разных женщин, и с каждым из них он старается проводить как можно больше времени. Со старшим сыном Тимофеем артист видится очень часто и любит делать забавные фото. Одну из них Денис опубликовал на днях в своем микроблоге.

Старший и младший Кляверы отправились на тренировку, после которой поплавали в бассейне и поделились совместным селфи. «После тренировки отлично помокли. Бицуха-то у сына скоро папкину догонит», — размышляет Денис (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Поклонники на все лады обсудили яркий снимок: «Уже догнала!», «Как братья!», «Старшенький копия папа! Как говорят, под копирку», «Крутые оба», «Очень сынок похож на вас! Вырастет настоящим мужиком! Как вы!».

Кстати, недавно Тимофей, а также младший сын Клявера Даниэль стали героями клипа звездного родителя. В ролике «Когда ты станешь большим», помимо детей Дениса, снялись и другие знаменитые друзья артиста со своими наследниками.

Фото: Instagram

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