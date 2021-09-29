Настоящее перемирие или игра на камеру: Канделаки призналась в любви Собчак

На видео заметно, как Тина и Ксения общаются очень приветливо и даже обмениваются приятными словами, но не покидает ощущение натянутости в беседе: «Как родные! Соскучилась по Вам, как Вы, что Вы?», — нарочито вежливо обратилась Канделаки. На что Ксения Анатольевна уточнила: «Тинатин, когда Вы уже осмелеете и придете ко мне на интервью?», — задала она вопрос, оставшийся без ответа.

Зато Тина назвала Ксению своей любовью и потянулась, чтобы поцеловать в щеку: «Знаменитый поцелуй много лет спустя», — подписала Канделаки опубликованный пост.