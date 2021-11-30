Настоящая жена Захарова объяснила причину его союза с Распутиной: «Это купленный брак»

Это не единственный момент, связанный с деньгами, в котором Елена обвиняет певицу. Как заявляла Захарова ранее, исполнительницу хита «Льется музыка» в ее супруге привлекло лишь его материальное благополучие. Елена знала о его романе на стороне, однако тот заверял ее в том, что не бросит семью. «Он мне сказал, что хотел роман со звездой, но не собирался бросать семью. Как она его в итоге заманила? Гипнозом каким-то? В 38 лет она запрыгнула в последний вагон, а это еще и VIP-вагон. Маша просто за ним бегала! Конечно, поймала такую золотую рыбку», — цитирует Елену портал «Рамблер».