Настоящая жена Захарова объяснила причину его союза с Распутиной: «Это купленный брак»
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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Законная супруга Захарова является частой гостьей телепередачи «Андрей Малахов. Прямой Эфир», где рассказывает все подробности об отношениях певицы и ее мужа. Маша и Виктор обвенчались в 1999 году. Как заявляла сама Распутина, она не знала о том, что Виктор состоит в браке с другой женщиной. Елена же уверена, этот вопрос возлюбленные решили при помощи финансов. «Это купленный брак», — заявила она во время эфира телепередачи.
Это не единственный момент, связанный с деньгами, в котором Елена обвиняет певицу. Как заявляла Захарова ранее, исполнительницу хита «Льется музыка» в ее супруге привлекло лишь его материальное благополучие. Елена знала о его романе на стороне, однако тот заверял ее в том, что не бросит семью. «Он мне сказал, что хотел роман со звездой, но не собирался бросать семью. Как она его в итоге заманила? Гипнозом каким-то? В 38 лет она запрыгнула в последний вагон, а это еще и VIP-вагон. Маша просто за ним бегала! Конечно, поймала такую золотую рыбку», — цитирует Елену портал «Рамблер».
Фото: Instagram, Global Look press