«Настоящая я никому не нужна»: Роза Сябитова откровенно рассказала о своей депрессии

Роза Сябитова, которая много лет ведет шоу «Давай поженимся», опубликовала в Instagram откровенный пост, в котором призналась, что впала в депрессию из-за того, что ее экранный образ затмил ее настоящую.

«Как меня все заело!!! Третью ночь не могу спать. Удушье, ком в горле, сердце бьется как воробей. Мне страшно. Похоже на старости лет схожу с ума. Почему люди не видят и не хотят видеть меня настоящую??? Почему не понимают, где я, а где мой образ? … Выключила первую кнопку и включила себя настоящую и живую! Но настоящая я никому не нужна! Или меня уже нет настоящей? Сваха погребла под собой все живое?????

Всё. Я больше не могу...», - призналась Роза (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).