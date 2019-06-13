«Настоящая я никому не нужна»: Роза Сябитова откровенно рассказала о своей депрессии

Роза Сябитова, которая много лет ведет шоу «Давай поженимся», опубликовала в Instagram откровенный пост, в котором призналась, что впала в депрессию из-за того, что ее экранный образ затмил ее настоящую.
«Как меня все заело!!! Третью ночь не могу спать. Удушье, ком в горле, сердце бьется как воробей. Мне страшно. Похоже на старости лет схожу с ума. Почему люди не видят и не хотят видеть меня настоящую??? Почему не понимают, где я, а где мой образ? … Выключила первую кнопку и включила себя настоящую и живую! Но настоящая я никому не нужна! Или меня уже нет настоящей? Сваха погребла под собой все живое?????
Всё. Я больше не могу...», - призналась Роза (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Ее откровения стали неожиданностью для поклонников. Уже 11 лет она в программе «давай поженимся» создает образ сильной, ироничной, а порой и жесткой женщины. Подписчики посоветовали Сябитовой срочно отдохнуть.
«Ну, знаете ли... Имидж он такой... всепоглощающий. А пока, раз вот так вот всё заело, срочно на отдых!»,
«Бегом в Храм, все как рукой снимет. Или к морю отдохнуть»,
«Не нужно ничего никому объяснять, не поймут, толи от зависти, толи от недалекого ума, нет верных и добрых подруг, будте такой , с какой вам удобно и комфортно. Состояние такое у меня тоже было, взять себя в руки просто нужно»,
«Это кризис среднего возраста, видимо, каждый должен его пережить. Держись, Розочка, а лучше, махни на море или санаторий и закрути роман!», - последовали комментарии.
Несколько дней назад Роза опубликовала пост, в котором рассказала, как поддерживает себя в хорошей физической форме.
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
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