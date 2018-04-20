«Настоящая»: Рената Литвинова поделилась фото без макияжа

«Вы космические!», «Сколько теплоты в этом фото)», «Рената, вы прекрасны. И доченька тоже», «Красотка без макияжа», «Н-нежность», «Рената, ну каааак...как вы выглядите так чудесно? Будто над вами ни время ни что-либо иное не властно...идеальное лицо», «Замечтательные», — написали поклонники.