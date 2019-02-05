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«Настоящая любовь — это ответственность»: последнее интервью Децла о чувствах, женщинах и сыне-подростке

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Децл

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Незадолго до своего внезапного ухода из жизни рэпер Децл дал видеоинтервью каналу МУЗ-ТВ.

В ночь на 3 февраля в Ижевске произошло несчастье — после сердечного приступа скоропостижно скончался известный российский рэпер Децл. Оказалось, что незадолго до злополучного частного выступления Децл побывал в студии телеканала МУЗ-ТВ, где записал большое видеоинтервью, части которого были опубликованы в Сети.

«Все думают, что любовь — это поцелуйчики и все такое. Но любовь, взрослая и настоящая — это в первую очередь ответственность. Когда ты любишь человека, ты к нему в любой ситуации относишься ответственно. Ты же не можешь любимой маме или папе отказать в просьбе? Это вот настоящая любовь», — немного сбивчиво, но искренне заявил Децл.

Музыкант также поразмышлял на тему загадочных русских девушек и немного рассказал о 13-летнем сыне Антонии и его вкусах: «Женщины в России — очень тяжелые в общении, очень характерные. Современные девочки вообще считают, что они принцессы, просто потому, что девочки. И мой сын это уже просек и говорит: «Пап, я не знаю, я, наверно, долго буду выбирать». Современный мир балует девчонок сильно».

На последовавший вопрос интервьюера: «Это хорошо или плохо?» Децл со смехом ответил: «Поживем — увидим».

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Instagram

Видео: Youtube.com / МУЗ-ТВ, Detsl aka Le Truk

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