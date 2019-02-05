«Настоящая любовь — это ответственность»: последнее интервью Децла о чувствах, женщинах и сыне-подростке

В ночь на 3 февраля в Ижевске произошло несчастье — после сердечного приступа скоропостижно скончался известный российский рэпер Децл. Оказалось, что незадолго до злополучного частного выступления Децл побывал в студии телеканала МУЗ-ТВ, где записал большое видеоинтервью, части которого были опубликованы в Сети.
«Все думают, что любовь — это поцелуйчики и все такое. Но любовь, взрослая и настоящая — это в первую очередь ответственность. Когда ты любишь человека, ты к нему в любой ситуации относишься ответственно. Ты же не можешь любимой маме или папе отказать в просьбе? Это вот настоящая любовь», — немного сбивчиво, но искренне заявил Децл.
Музыкант также поразмышлял на тему загадочных русских девушек и немного рассказал о 13-летнем сыне Антонии и его вкусах: «Женщины в России — очень тяжелые в общении, очень характерные. Современные девочки вообще считают, что они принцессы, просто потому, что девочки. И мой сын это уже просек и говорит: «Пап, я не знаю, я, наверно, долго буду выбирать». Современный мир балует девчонок сильно».
На последовавший вопрос интервьюера: «Это хорошо или плохо?» Децл со смехом ответил: «Поживем — увидим».
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram
Видео: Youtube.com / МУЗ-ТВ, Detsl aka Le Truk