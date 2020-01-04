«Настоящая артистка»: Лера Кудрявцева умилила Сеть видео с танцующей дочкой
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Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
В 2018 году Лера Кудрявцева подарила молодому супругу долгожданную дочь Машу. Поначалу телеведущая предпочитала не показывать малышку, но, после того, как девочке исполнился год, поклонники не перестают обсуждать, какая она умница и красавица. Несколько часов назад Лера показала танец дочери под хит Валерия Леонтьева «Дельтаплан» — очень сосредоточенно Маша кружится вокруг своей оси и внимательно слушает музыку.
«Ну артистка же!))) характерная👍🏼 )))) класс», «Женщина не только танцует, но и слушает», «Какая сладкая девочка, артисткой растёт», «Она просто шикарна)))», «Ой, и красивая будет!!) берегитесь, мужики!)», «И вправду хочется эту девочку называть булочкой», «Супер! Подхватила волну Валеры Л.», «Ой солнышко какое🤗 Пухлый пирожочек», «Танцор года», «Сразу видно, будет великой балериной!!!», «Серьезная дама😂», «Дама танцует шикарно!!!», — восторгаются поклонники Кудрявцевой.
Напомним, не так давно Лера Кудрявцева откровенно призналась подписчикам, что попала на операционный стол из-за лопнувшего грудного имплантата. Телеведущая увеличила бюст пятнадцать лет назад, однако теперь она отговаривает девушек повторять ее ошибки.
Больше о Лере Кудрявцевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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