«Настоящая артистка»: Лера Кудрявцева умилила Сеть видео с танцующей дочкой

«Ну артистка же!))) характерная👍🏼 )))) класс», «Женщина не только танцует, но и слушает», «Какая сладкая девочка, артисткой растёт», «Она просто шикарна)))», «Ой, и красивая будет!!) берегитесь, мужики!)», «И вправду хочется эту девочку называть булочкой», «Супер! Подхватила волну Валеры Л.», «Ой солнышко какое🤗 Пухлый пирожочек», «Танцор года», «Сразу видно, будет великой балериной!!!», «Серьезная дама😂», «Дама танцует шикарно!!!», — восторгаются поклонники Кудрявцевой.

Напомним, не так давно Лера Кудрявцева откровенно призналась подписчикам, что попала на операционный стол из-за лопнувшего грудного имплантата. Телеведущая увеличила бюст пятнадцать лет назад, однако теперь она отговаривает девушек повторять ее ошибки.