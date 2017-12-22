Из Instagram-блога скандально известной актрисы пропали все фотографии с возлюбленным.

Несколько месяцев популярная актриса Настасья Самбурская интриговала подписчиков своего Instagram фотографиями с «Мистером Беларусь» Кириллом Дыцевичем. Например, в середине лета под одним из снимков была подпись: Just married («Молодожены» — прим. ред.). Зная, что Настасья любит искрометные шутки, фолловеры предположили, что этот кадр оказался из ряда выдумок, однако многие фанаты актрисы посчитали, что все же молодых людей связывают более чем дружеские отношения.

Месяц назад Настасья опубликовала фотографию, сделанную в одном из загсов, под которой сообщила, что действительно вышла замуж за белорусского красавца-актера. Однако сегодня поклонники пары бьют тревогу: из Instagram актрисы пропали все совместные фотографии с Кириллом, а на свежих кадрах на безымянном пальце нет того самого колечка. Неужели Настасья решила следовать принципу «Счастье любит тишину», которого придерживаются многие отечественные звезды, скрывающие от прессы свою личную жизнь? Или действительно отношения находятся на грани разрыва?

Кирилл Дыцевич и Настасья Самбурская